“La tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno”. Lo sottolinea la Cei mettendo in evidenza “quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza”. I vescovi, premettendo che “la pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie”, chiedono: “Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso?

Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone?”. E’ quanto si legge nel loro Messaggio per la Giornata della Vita.I vescovi, nel Messaggio per la Giornata per la Vita, sottolineano il “valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo ‘strumento’ per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso”. Per la Cei la vera questione “non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa”. “Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente”.

I vescovi ribadiscono il loro ‘no’ all’aborto sottolineando che “ogni uomo merita di nascere e di esistere”. Nel Messaggio per la Giornata nazionale per la Vita 2021, che sarà celebrata il prossimo 7 febbraio, la Cei evidenzia che “dire ‘sì’ alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia”, “ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la ‘persona’ come ‘fine ultimo’ sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale”. “Il binomio ‘libertà e vita’ è inscindibile”, conclude la Conferenza Episcopale Italiana rilanciando le parole di Papa Francesco: “ogni vita umana è unica e irripetibile, vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile”.

Fonte Ansa.it

