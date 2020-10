(ANSA) – PERUGIA, 04 OTT – “Questo nostro mondo è in balia

delle onde della globalizzazione selvaggia e dei nazionalismi

irrazionali. Se vogliamo preparare il futuro, occorre anche

guardare lontano”: è uno dei passaggi dell’omelia che il Custode

del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, ha

pronunciato durante la messa per la festa di San Francesco dalla

Basilica Superiore. Ricordando che le Marche sono la regione che

quest’anno ha donato l’olio per la lampada votiva, il

francescano si è soffermato sull’ “operosità” della regione, “capace di proporre ancora oggi un eccellente modello

economico-imprenditoriale fortemente radicato nel territorio e

volano di socialità”. “Quello marchigiano può essere un modello

per l’Italia che vuole rinascere – ha detto Gambetti -, ma non

sarà sufficiente, come gli stessi cittadini delle Marche

sperimentano nei loro territori. Viviamo infatti in una comunità

globale. Siamo tutti su una barca che potrà restare a galla con

alcuni accorgimenti, ma che è ancora senza un timone e non sa

dove andare”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

