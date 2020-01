Parole che, sullo sfondo di una foto dell’Italia scattata dallo spazio da una astronauta, hanno ribaltato la lettura “classica” tutta incentrata sulle difficoltà del paese di Andrea Carli

Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Da “fiducia” a “responsabilità”. E poi ancora: “giovani”, “ambiente”, “futuro”, “attese”, “comune interesse”, “solidarietà”. Sono queste le parole chiave che raccontano in pochi flash il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quinto del settennato. Parole che, sullo sfondo di una foto dell’Italia scattata dallo spazio da una astronauta, hanno ribaltato la lettura “classica” tutta incentrata sulle difficoltà del paese e si sono concentrate, ribaltando gli schemi e «allargando lo sguardo oltre il consueto», su quegli aspetti che rendono l’Italia decisamente migliore di come molti la dipingono. «Vi è un’Italia, spesso silenziosa, che non ha mai smesso di darsi da fare», ha sottolineato Mattarella.

Fiducia

È “fiducia” il concetto portante, quello che ha messo subito in evidenza il punto di partenza, ma anche quello di arrivo del ragionamento del Capo dello Stato poco dopo le 20 della sera dell’ultimo dell’anno. «L’Italia – ha ricordato il presidente della Repubblica – riscuote fiducia. Quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese deve indurci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro migliore». «Abbiamo problemi da non sottovalutare – ha continuato il Capo dello Stato -. Il lavoro che manca per tanti, anzitutto. Forti diseguaglianze. Alcune gravi crisi aziendali. L’esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo. Ma abbiamo ampie possibilità per affrontare e risolvere questi problemi. E per svolgere inoltre un ruolo incisivo nella nostra Europa e nella intera comunità internazionale».

Responsabilità

Al concetto di fiducia, all’idea che l’Italia vista da fuori non è, o non è solo, lo “sguardo consueto”, è legata un’altra parola “di peso” nel discorso del Capo dello Stato: “responsabilità”. Il messaggio, anche in questo caso, è stato per tutti, nessuno escluso. «È importante – ha detto il presidente – anche sviluppare, sempre di più, una cultura della responsabilità che riguarda tutti: dalle formazioni politiche, ai singoli cittadini, alle imprese, alle formazioni intermedie, alle associazioni raccolte intorno a interessi e a valori. La cultura della responsabilità – ha poi aggiunto – costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fonda la Repubblica. Questo comune sentire della società – quando si esprime – si riflette sulle istituzioni per infondervi costantemente un autentico spirito repubblicano».

Giovani

Il nesso tra i due concetti, quello di fiducia e quello di responsabilità, è nell’immagine delle nuove generazioni. «Ogni società ha sempre bisogno dei giovani. Se possibile ancor di più oggi che la durata della vita è cresciuta e gli equilibri demografici si sono spostati verso l’età più avanzata», ha detto Mattarella. «La fiducia va trasmessa ai giovani, ai quali viene sovente chiesta responsabilità, ma a cui dobbiamo al contempo affidare responsabilità». Ancora: occorre «investire molto sui giovani.

Diamo loro fiducia, anche per evitare l’esodo verso l’estero. Diamo loro occasioni di lavoro correttamente retribuito. Favoriamo il formarsi di nuove famiglie».

Ambiente

Le nuove generazioni hanno sviluppato una forte sensibilità sulle tematiche legate alla tutela dell’ambiente. Ancora di più degli adulti, «hanno chiara la percezione che i mutamenti climatici sono questione serissima che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte. Le scelte ambientali – ha ricordato Mattarella - non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle generazioni future ma rappresentano anche un’opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica e l’industria».

