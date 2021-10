(ANSA) – PERUGIA, 10 OTT – Sarà una PerugiAssisi “anche per

esprimere la nostra solidarietà a chi ha subito attacchi e

violenze da parte di questi squadristi” per Flavio Lotti,

coordinatore della Marcia per la pace. Lo ha annunciato

all’avvio dell’edizione dei 60 anni, parlando delle

manifestazioni a Roma con l’assalto anche alla sede della Cgil.

Dopo due anni di “distanziamenti” riprende il suo cammino la

PerugiAssisi e quindi, ha proseguito Lotti citando lo slogan di

quest’anno “I care”, “dobbiamo prenderci cura gli uni degli

altri”. “Quando siano vicini – ha proseguito -indossiamo la

mascherina, un segno di cura che deve diventare contagioso e

perché non succedano più fatti come quello di Roma”.

I partecipanti della marcia nel punto di ritrovo davanti ai

Giardini del Frontone di Perugia avevano tutti la mascherina e

hanno cercato di creare i minori assembramenti possibili.

Solidarietà alla Cgil e condanna per i fatti violenti di Roma

è arrivata anche, durante i loro interventi, da parte della

presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e del sindaco di

Perugia Andrea Romizi.

“Questa marcia è il segno della speranza che vogliamo

coltivare” sottolineato ancora Lotti. “Diamo inizio a questo

nuovo percorso di pace – ha proseguito – e ad una grande

assemblea in cammino come definiva la marcia proprio il suo

ideatore Aldo Capitini”. (ANSA).



Fonte Ansa.it