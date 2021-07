In arrivo altri 300 milioni per gli ecoincentivi auto, da prorogare fino alla fine dell’anno: nel primo pacchetto di emendamenti riformulati al decreto Sostegni bis, che andranno al voto in commissione Bilancio alla Camera a partire da domani, compare il rifinanziamento suddiviso in 50 milioni per ibride ed elettriche (tra 0 e 60 grammi di Co2 al km), 200 milioni per euro 6 benzina o diesel (tra 61 e 135 grammi di CO2 al km) e altri 50 milioni per i veicoli commerciali. Ancora da definire, secondo quanto si legge nelle riformulazioni, il bonus in presenza di rottamazione di vecchi veicoli.



Fonte Ansa.it