“La credibilità di questo governo e tutto quello che faremo nei prossimi mesi dipende dalla nostra capacità che avremo di spendere i soldi del Recovery Fund”. Così, a Foggia, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulle elezioni regionali in Puglia, anche in riferimento agli appelli lanciati per il voto disgiunto dal candidato governatore del centrosinistra, Michele Emiliano. “Ci sono – ha aggiunto – appelli in atto. Noi, in Puglia, appoggiano Antonella Laricchia, le liste che la sostengono e il Movimento 5 Stelle. La credibilità e la forza del Governo – ha sottolineato Di Maio – non passano per le elezioni regionali e comunali, che in Italia tra l’altro ci sono ogni 4 o 5 mesi”.

“Abbiamo ottenuto – ha proseguito il ministro – un grande negoziato a livello europeo con oltre 200 miliardi di euro assegnati all’Italia. Siamo il primo Paese per stanziamenti. La credibilità e la forza del Governo – ha concluso Di Maio – passano per la capacità che avremo di spendere quei miliardi e di aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà di questo Paese”.



Fonte Ansa.it

