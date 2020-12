(ANSA) – ROMA, 05 DIC – “Ho capito che mi dite che Gualtieri

non vi ha dato ascolto in Commissione ma non è che per questo

noi andiamo contro il presidente del Consiglio che abbiamo

nominato noi. Io non ho paura di tornare al voto. Il problema è

che perdiamo Conte. E trovare un altro nome come il suo non ci

riusciamo”. Così Luigi Di Maio chiudendo

l’assemblea M5s dove haaggiunto: “Io non ho paura neppure di un rimpasto, non ho pauradi far un’altra squadra di governo. Ma se diamo il fianco aquesta cosa, diamo il fianco a quella parte delle forzepolitiche che vuole cambiare il presidente del Consiglio”.

Fonte Ansa.it

