(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 25 GEN – “È stato come iniziare un

nuovo anno scolastico e l’atmosfera che si è respirata tra gli

studenti, ma anche tra i docenti, è stata di vera gioia”:

Rosella Tonti, dirigente dell’istituto omnicomprensivo “De

Gasperi-Battaglia” di Norcia, ha descritto così il ritorno in

presenza, seppure al 50%, delle scuole superiori avvenuto oggi

in Umbria. Lo ha fatto parlando con l’ANSA.



“I ragazzi – ha spiegato Tonti – hanno dimostrato un senso diresponsabilità ancora più alto di quello adottato nei mesiscorsi e questo perché a scuola vogliono rimanerci, delladidattica a distanza totale non ne potevano più”.Le superiori di Norcia contano circa 230 studenti e “ognigiorno saranno 115 quelli che entreranno in classe”. “Ma chisarà chiamato a fare lezione in dad – ha spiegato la dirigente –avrà il proprio docente collegato dalla classe”.“Già da stamani – ha detto ancora Tonti – abbiano iniziato apensare a quello che sarà l’esame di maturità per gli studentidel quinto anno. Come si svolgerà ancora non è chiaro. Certo èche questi ragazzi si portano dietro mesi molto complicati, malavoreremo con intensità e passione perché possano arrivareall’appuntamento ben preparati”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

