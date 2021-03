Ultime verifiche nel Governo per il decreto Sostegni da 32 miliardi. Secondo fonti dell’Esecutivo, è ormai probabile che venerdì sia convocato il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via al provvedimento. Nella stessa giornata, secondo le stesse fonti, il premier Mario Draghi potrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare il decreto ma anche per soffermarsi su alcuni punti critici e prioritaria della campagna di vaccinazione. La conferenza,

infatti, andrebbe a cadere 24 ore dopo il verdetto dell’Ema su Astrazeneca.

Il dl Sostegni si muoverà lungo 5 direttrici ed impiegherà “integralmente” i 32 miliardi autorizzati con l’ultimo scostamento. Lo spiega sui social la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, illustrandone alcuni contenuti: quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive, con un fondo ad hoc per la montagna, circa 6 miliardi alla salute di cui 5 per il piano vaccini, e poco meno di 10 miliardi alle misure per famiglia, lavoro, indennità per stagionali e sportivi, Cig, Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza, Naspi e del Fondo occupazione.



Fonte Ansa.it

