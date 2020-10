Il governo al lavoro per il varo del nuovo Dpcm sulle misure anrti Codiv. Oggi, alle 16, è prevista una riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la riunione potrebbe avere lo stesso schema di partecipanti di quella in programma ieri sera e poi rinviata. Presenti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Intanto sono saliti a 1.100 i nuovi contagiati in Lombaria, ha reso noto l’assessore, Guido Gallera.

Speranza, non siamo fuori dalla fase difficile. Riunione d’urgenza domenica del Cts

