Il Global Health Summit sarà “un evento speciale del G20 organizzato in collaborazione con la commissione Ue. Discuteremo di come migliorare la sicurezza sanitaria, come rafforzare i nostri sistemi sanitaria e come migliorare la nostra capacità di affrontare le future crisi in uno spirito di solidarietà”. Lo afferma il premier Mario Draghi in un tweet diffuso da Palazzo Chigi. Sul sito del governo, inoltre, si legge: “Il Summit rappresenta un’opportunità per condividere le esperienze maturate dalla pandemia di Covid-19 ed elaborare e approvare una “dichiarazione di Roma”.

“I contenuti della dichiarazione potranno costituire un punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte per prevenire future crisi sanitarie mondiali. Il Summit si baserà: sul Coronavirus Global Response, la maratona di donazioni che lo scorso anno ha raccolto quasi 16 miliardi di euro da donatori di tutto il mondo per l’accesso universale a trattamenti, test e vaccini contro il coronavirus; sull’attuale lavoro delle istituzioni e dei quadri multilaterali, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità e i regolamenti sanitari internazionali; su altre iniziative e processi sanitari, compresi quelli che si svolgono nell’ambito del G20 e del G7”, si legge sul sito di Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, inoltre twitta: “Oggi è il #WorldHealthDay. Abbiamo appreso dalla pandemia la necessità di farci trovare preparati e di costruire una risposta comune per garantire a tutti la sicurezza sanitaria. Questo è l’obiettivo principale del #GlobalHealthSummit”.

Fonte Ansa.it

