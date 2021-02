Positivi i commenti delle forze politiche al discorso programmatico di Mario Draghi al Senato. Un discorso durato 53 minuti che ha ricevuto 21 applausi.

LA LEGA E SALVINI – “Più salute e meno tasse, più rimpatri e meno burocrazia, più cantieri e meno sprechi, responsabilità e rispetto nei confronti delle future generazioni, orgoglio di essere italiani. Ottimo punto di partenza, nel nome dell’efficienza, della trasparenza e del cambiamento. La

Lega c’è!”, è il commento del leader della Lega, Matteo Salvini che aggiunge: “Vedremo di essere la parte concreta di questa maggioranza: le liti le lascio agli altri”.

ITALIA VIVA E RENZI – Draghi “ha dato una visione, puoi amarla o non amarla, apprezzarla o non apprezzarla, ma ha dato una visione”, dice Matteo Renzi parlando con i giornalisti in Transatlantico in Senato. “L’unico commento è questo”, ha poi aggiunto abbassando la mascherina e mostrando un sorriso. Quello illustrato da Draghi è un programma da tre anni? “Anche più a lungo” , ha risposto Renzi. “Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, ascolti Draghi e dica: ne valeva la pena di aprire la crisi? Sì. Il discorso di Draghi è straordinario”.

PD E ZINGARETTI – “Bene il presidente Draghi. Dalle sue parole una conferma: l’Italia è in buone mani. Il Pd farà la sua parte in questa sfida”, afferma il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Un ottimo inizio. (Mi scuso per non aver consultato l’intergruppo prima di dirlo)”, scrive su twitter Matteo Orfini. “Quello di Draghi è un discorso eccellente e inclusivo”, dichiara Ermete Realacci, già presidente della commissione Ambiente della Camera ora presidente di Symbola.

FORZA ITALIA – “Ho ritrovato grande Draghi, siamo fortunati. Un ottimo discorso, ossuto, essenziale, come quelli che faceva in Bankitalia e in Bce, ma qua in Parlamento ha una valenza straordinaria, senza retorica o captatio benevolentiae” , dce il ministro per la P.A, Renato Brunetta parlando con i giornalisti al Senato. “Da Draghi una vera svolta ambientalista”, afferma la deputata Michela Brambilla.

UDC – “Dal presidente Draghi è giunta un’indicazione forte e chiara”, commenta il senatore dell’Udc Antonio De Poli.

MISTO +EUROPA – “Avevamo assicurato a Draghi una ‘fiducia preventiva’. Il discorso programmatico di oggi conferma che abbiamo fatto bene. Ci riconosciamo pienamente nelle sue parole: sull’Europa e l’Euro, su un piano vaccinale immediato che coinvolga tutte le risorse disponibili pubbliche e private, sulla sostenibilità ambientale e l’innovazione per rilanciare l’economia, sulla necessità di evitare sprechi di risorse pubbliche, sulla concorrenza come elemento essenziale per la crescita economica, sulla coesione territoriale come su ricerca e scuola. Così come sulla strategia per il Next Generation Eu”. Lo dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

I VERDI – “Quelle del Premier Draghi sono dichiarazioni programmatiche incoraggianti, che mettono insieme la lotta alla pandemia e quella alla crisi climatica”, dichiara Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde.

Fonte Ansa.it

