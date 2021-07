“L’Ue deve avere chiaro che l’obiettivo finale è la piena adesione di tutti i Paesi dell’area all’Europa“. E’ questo uno dei passaggi principali dell’intervento del premier Mario Draghi al summit di Berlino sui Balcani Occidentali. L’Europa deve dimostrare “saggezza politica e visione strategica. L’integrazione” di questi Paesi “è l’unica strada per stabilizzare la regione e consolidare la sua transizione democratica”, ha sottolineato Draghi spiegando di guardare “al proseguimento dello sforzo comune per accelerare l’integrazione dei Balcani Occidentali in Ue”.



Fonte Ansa.it