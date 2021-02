“Lui non lo fa il governo, non e’ un politico”. Così la moglie di Mario Draghi rispose all’ANSA davanti al seggio elettorale presso il liceo Mameli di Roma, dove la coppia si era era recata per andare a votare. Correva l’anno 2018, era marzo.

“Dai, stai zitta” la bacchettò, salendo in macchima l’ex presidente della Bce. Mercoledì mattina Draghi è atteso al Quirinale da Mattarella alle 12, dopo il

fallimento del mandato esploratore di Fico e l’affossamento del Conte ter per i veti incrociati

Fonte Ansa.it

