A Oporto il Social Summit, il vertice europeo dedicato ai diritti sociali, che si tiene a quattro anni dall’ultimo vertice sociale di Goteborg.

“Da tempo l’Ue ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ma, già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del lavoro erano frammentati. Disuguaglianze generazionali, disuguaglianze di genere e disuguaglianze regionali. Questa non è l’Italia come dovrebbe essere, né l’Europa come dovrebbe essere”, ha detto il premier Mario Draghi intervenendo nell’ambito di un panel dal titolo “Employment and jobs”.

Fonte Ansa.it

