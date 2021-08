(ANSA) – TRIESTE, 11 AGO – “In un paese normale non sarebbe

passato così tanto tempo tra le sconcertanti e vergognose

dichiarazioni nostalgiche del peggior periodo politico,

culturale ed etico dell’Italia del sottosegretario Durigon ed il

suo allontanamento dalla scena politica e governativa.

Inneggiare al fascismo è incompatibile con qualsiasi ruolo

governativo. Se Durigon non ha neppur quel minimo sussulto

morale necessario per presentare le proprie dimissioni

volontariamente, che il presidente del consiglio dei ministri

Draghi applichi le proprie prerogative e revochi immediatamente

le deleghe a siffatto figuro. Faccia seguire alle belle parole

pronunciate in occasione dello scorso 25 aprile fatti

conseguenti, perché attendere la mozione di sfiducia dei

parlamentari sarebbe una sconfitta anche per lui”. Lo scrive in

una nota Fabio Vallon, presidente del comitato provinciale

Anpi-Vzpi Trieste. (ANSA).



