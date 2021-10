“Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza.

Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza”. Lo dice Noemi Di Segni, presidente dell’Unione Comunità ebraiche italiane, in riferimento al video in cui si vede l’uomo rivolgere il saluto romano al pubblico che grida ‘Duce Duce’.

“Immediata sospensione dal servizio della persona interessata e eventuale risoluzione dei contratti in essere”: lo fa sapere la società biancoceleste in una nota in riferimento al video che ritrae il falconiere Bernabè esibirsi in saluti romani verso il pubblico dell’Olimpico lato tribuna Tevere. Nella nota il club biancoceleste sottolinea che “particolare attenzione è stata sempre posta sul divieto assoluto di procedere ad azioni e comportamenti di qualunque genere discriminatori sotto tutti i profili tutelati dall’art. 3 della Costituzione”.



Fonte Ansa.it