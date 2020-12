(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Non solo giornali, non solo servizi

per l’e-commerce, le edicole si aprono anche alla vendita di

prodotti non editoriali, dai giocattoli ai biscotti e presto

anche ai pos portatili. A essere vincente è la loro capillarità

che si sposa bene con la mobilità intelligente, fondamentale

nella pandemia e in futuro per salvare il nostro pianeta. Che

sia sempre di più il

Advertisements

momento dell’edicola innovativa, cheaccogliendo altre forme di vendita salva anche se stessa, loracconta all’ANSA Andrea Liso, amministratore delegato di M-Dis,il primo distributore nazionale di giornali.“Siamo gli unici che stanno cercando di portare in edicolaqualcosa di diverso” spiega Liso. Lo slogan è: “nell’e-commercela ‘e’ sta per edicola. Associamo così la lettera con cui iniziail nuovo mondo al nostro caro vecchio mondo dell’edicola”.L’obiettivo è “salvare le edicole e rendere più intelligentila mobilità e i servizi ai cittadini. E ora, un servizio natoper l’edicolante è disponibile anche per il cliente finale” diceLiso. E se l’e-commerce sta crescendo, “dopo il primo lockdown èvenuto fuori che aziende come l’italiana Cellularline, diaccessori per telefoni, o la Mattel per i giocattoli oproduttori di biscotti come Divella e Matilde Vicenzi, che hannovisto scendere la disponibilità di vendita in bar e tabaccherie,ci hanno proposto di vendere i loro prodotti in edicola, aprezzi concorrenziali, non superiori a quelli di altri esercizicommerciali. Non è che stiamo facendo diventare l’edicola unbazar, ma gli edicolanti che vogliono aderire e proporre ungiocattolo Mattel al loro cliente possono ordinare sul nostroportale PrimaEdicola.it quello che desiderano e nel giro di 2giorni al Nord e di 3 giorni al sud e al centro, dipende dalle regioni, avrà il prodotto. Questo tipo di iniziativa è partita afine luglio 2020 e abbiamo già avuto 800 edicole che hannoordinato prodotti” spiega Liso. “Persino un operatore tedesco dipagamenti digitali, i pos portatili per pagamenti con carta dicredito, che si chiama SumUp, ci ha chiesto di vendere inedicola i propri pos e cominceremo a farlo tra fine dicembre2020 e inizio gennaio 2021” dice. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram