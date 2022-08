“Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell’io. La mia è una candidatura di servizio, per rispetto degli elettori e militanti del Pd che hanno sostenuto il lavoro svolto in Europa in questi anni. Come sempre, con disciplina e serietà”. Così il sottosegretario agli Affari Ue Enzo Amendola annuncia su twitter di accettare la candidatura del Pd.

E, sempre via Twitter, arrivano i ringraziamenti di del segretario del Pd, Enrico Letta. “Grazie Enzo Amendola da parte di tutta la nostra comunità. Ora tutti insieme a convincere gli italiani, casa per casa, strada per strada”.

Fonte Ansa.it