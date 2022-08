La campagna elettorale balneare spinge le reti televisive a riprogrammare la partenza dei programmi di informazione per la prossima stagione.

Il via alle trasmissioni nella seconda metà di settembre, come da tradizione, mal si concilia con l’appuntamento delle urne, fissato per il 25 settembre.

Ecco, dunque, che i direttori sono al lavoro per far ripartire le macchine a pieno regime già a fine agosto o inizio settembre.

RAI

Da “Mezz’ora in più” a “Porta a Porta”, passando per “Il cavallo e la torre”, “#cartabianca”, “Agorà” e “Agorà weekend” e “Restart”: da domenica 28 agosto ripartono sulle tre reti Rai le trasmissioni di approfondimento politico.

Si comincia con “Mezz’ora in più”, che – dopo la serie di puntate speciali che hanno accompagnato i telespettatori fin dalla caduta del governo Draghi alla fine di luglio – torna nel suo studio, a partire da domenica 28 agosto, alle 14.30 su Rai 3, per raccontare l’ultimo mese di campagna elettorale.

Da lunedì 29 agosto, alle 20.40 su Rai 3, in diretta dal nuovo studio di Viale Mazzini con vista sul cavallo simbolo della Rai, poi, arriva tutti i giorni “Il cavallo e la torre”: il fatto del giorno filtrato in 10 minuti dagli occhi e la sensibilità di Marco Damilano.

Il giorno dopo – martedì 30 agosto alle 21.20 su Rai 3 – torna “#cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer, pronto ad affrontare i temi caldi del confronto politico. Ancora martedì 30 e poi mercoledì 31 agosto in seconda serata su Rai 1 sono in calendario anche i primi appuntamenti della nuova edizione di “Porta a Porta”, con Bruno Vespa.

A settembre la programmazione sarà dal lunedì al giovedì, con una prima serata speciale giovedì 22 settembre e due speciali in collaborazione con il Tg1 in seconda serata domenica 25 e lunedì 26 settembre per seguire l’esito delle votazioni. Nell’arco dell’intera programmazione saranno invitati tutti i leader politici che parteciperanno alle prossime elezioni.

Quali sono i programmi economici dei partiti e delle coalizioni che il 25 settembre chiederanno il voto agli italiani? Quali le sfide, quali le soluzioni del nuovo Governo italiano? Ma soprattutto quali saranno le conseguenze per i cittadini nella vita di tutti i giorni? Questi alcuni dei temi di “ReStart”, il programma di economia e politica di Rai 2 in onda in seconda serata, condotto da Annalisa Bruchi a partire da venerdì 2 settembre per 4 puntate, ogni venerdì di campagna elettorale, e poi dal 3 ottobre ogni lunedì alle 23.30. La conduttrice sarà affiancata dal vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo e dal direttore dell’Agi Mario Sechi.

Da lunedì 12 settembre, per seguire il rush finale della campagna elettorale, infine, “Agorà Estate” passerà il testimone ad “Agorà” nella versione invernale, condotto quest’anno da Monica Giandotti: a partire dalle 8.00 il palinsesto di Rai 3 si aprirà con lo storico programma giunto alla dodicesima edizione: notizie, ospiti, storie e collegamenti dal territorio, supportati dal Moviolone di Marco Carrara, che proseguiranno sino alle 10.30 anche con l’approfondimento di “Agorà Extra”.

A partire da sabato 17 settembre, poi, per il secondo anno consecutivo l’informazione di Rai 3 sarà in onda sette giorni su sette con Agorà Weekend, condotto tutti i sabati e le domeniche sempre alle 8.00 da Giusi Sansone.

MEDIASET L’informazione Mediaset, sempre accesa durante l’estate, rafforza Il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni, in vista dell’election day del 25 settembre. Su Retequattro, in prima serata: · “Zona Bianca”: in onda il lunedì ed il giovedì. Da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione; · “Controcorrente – Prima Serata”: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time; · “Dritto e Rovescio”: torna da giovedì 25 agosto; · “Quarta Repubblica”: torna da lunedì 29 agosto; · “Fuori dal Coro”: torna da martedì 30 agosto. In day-time, prosegue tutti giorni, dalle ore 15.30, l’appuntamento con “Tg4 – Diario del giorno”. Su Canale 5, in day-time, continua, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.40, “Morning News”. Dal 12 settembre, in access prime-time, dal lunedì al venerdì, riparte “Stasera Italia”, mentre prosegue l’appuntamento nel weekend con “Controcorrente”. Su Canale 5, in day-time, da lunedì 5 settembre, tornano “Mattino Cinque News” e “Pomeriggio Cinque”.

LA7

La7 riparte a pieno regime in anticipo, da inizio settembre. Otto e mezzo al via il 5 settembre, DiMartedì il 6, Piazzapulita l’8, Propaganda il 9, In Onda (versione weekend) il 10 e 11 settembre, Non è l’arena l’11 settembre. La stessa settimana partono anche in day time L’aria che tira con Myrta Merlino e Tagadà con Tiziana Panella. In palinsesto ovviamente anche gli speciali, da programmare, del direttore del tg Enrico Mentana che ha già annunciato la sua maratona per il giorno del voto. Seguendo lo schema delle ultime elezioni, la rete diretta da Andrea Salerno proporrà lunedì 26 Propaganda che salterà l’appuntamento di venerdì 23 per chiudere la maratona elettorale.

SKY SkyTg24

A partire dal 29 Agosto mette in campo una programmazione speciale, anche con un nuovo studio immersivo e arricchito dalla realtà aumentata. Numerosi i format tv e digitali dedicati per seguire nel dettaglio la campagna elettorale. Numeri: curato e condotto da Alessandro Marenzi, – in onda alle 18.30 da lunedì al venerdì – è un programma quotidiano data driven che si propone di usare i numeri come bussola per servizi e approfondimenti.

Casa Italia: curato e condotto da Fabio Vitale è l’appuntamento in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30, che ospita ogni giorno i protagonisti della campagna elettorale, i commentatori, gli analisti, approfondisce i temi della giornata e del momento. L’intervista di Maria Latella: torna per le prossime elezioni il format curato e condotto da Maria Latella con quattro interviste, una a settimana fino al 25 Settembre. What’s Next & Cosa chiedono i giovani Si intensifica la Will: continuerà in versione elettorale la coproduzione What’s Next, nella quale Silvia Boccardi approfondirà alcuni aspetti del voto legati alle esigenze e alle aspettative delle nuove generazioni. Alessandro Tommasi, invece, interverrà negli spazi di approfondimento di SkyTg24 portando all’attenzione del dibattito temi, idee, necessità, dubbi e istanze della community di Will che raccoglie milioni di italiani tra i 18 e i 34 anni. Reportage: al centro delle inchieste alcuni temi individuati dalla redazione di Sky TG24 che verranno sottoposti ai candidati ogni volta che ci sarà l’occasione di ospitarli con l’obiettivo di avere un’agenda anche fuori dalla strettissima attualità quotidiana.

