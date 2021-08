(ANSA) – BARI, 20 AGO – “I pugliesi hanno fatto vincere le

ultime elezioni regionali a quella che un tempo chiamavamo la

coalizione di centrosinistra e io, come mi ero impegnato a fare,

ho coinvolto il Movimento 5 Stelle. Però tra il Movimento 5

Stelle e il Pd ci sono altrettanti elettori che non hanno una

casa strutturata, non si riconoscono nei partiti. Quindi servono

movimenti civici che però non possono non essere organizzati. La

lista ‘Con Emiliano’ si è costituita in un movimento e io mi

auguro che il dialogo tra tutte le componenti civiche, anche con

le liste che non hanno passato la legge elettorale pugliese,

possano unirsi dando rappresentanza, dando la possibilità di

fare attività politica”. E’ il progetto politico illustrato ieri

sera dal governatore Michele Emiliano alla festa di ‘Con’ a

Manfredonia, nel Foggian.

“La politica – ha aggiunto – non si esaurisce nel giorno

delle elezioni, ci sono anche i momenti in cui bisogna

riflettere, pensare, scrivere programmi, costruire classe

dirigente. Nel 2004 a Bari assessori comunali erano Antonio

Decaro, Francesco Boccia: abbiamo costruito classe dirigente,

sindaci. Oggi quasi tutti i sindaci dei capoluoghi di provincia

sono di centrosinistra, speriamo a breve anche quello di Foggia,

ma non tutti sono del Pd. E quindi bisogna dare rappresentanza”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it