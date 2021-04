Letta:“Io credo che una delle cose principali che dobbiamo tutti avere in testa e che è veramente finito il tempo in cui si andava a scuola o all’università e poi dopo ci lavorava. Adesso per tutta la nostra vita dobbiamo adattarci, cambiare, essere pronti a un cambiamento. È il sistema deve aiutare in questo cambiamento, deve cambiare tutto. Siamo di fronte a un cambiamento epocale e la svolta che stiamo vivendo in questi mesi è una svolta che cambia completamente paradigma.”

“Noi pensiamo che finisce, che ci si vaccina tutti e si ritorna al 2019? Penso proprio di no.

Sta cambiando tutto, il telelavoro, il lavoro a casa, l’ordinazione fatta su internet delle cose, l’impresa che cambia completamente. Io credo che dobbiamo cominciare a pensare che cos’è il contratto sociale del futuro, le cose positive, la qualità della vita può cambiare in meglio rispetto a stare nelle periferie accanto alla grande fabbrica o accanto alla grande impresa dove devi stare lì a casa e stai in condizioni pessime.”, dice Letta.

“Però allo stesso tempo tutto questo comporta la disdetta di proteggere i lavoratori in modo diverso perché c’è molta precarietà che e soprattutto di far sì che le persone sappiano che il cambiamento è continuo si adattino e quindi vivano per esempio la formazione per tutta la loro vita.”, conclude Letta.

fonte imolaoggi.it

