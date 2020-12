L’Italia e l’Expo di Dubai, quello che sarà il primo grande appuntamento globale, con più di 190 Paesi partecipanti, dopo la grande pandemia, dall’ottobre 2021 al marzo 2022: il racconto del ruolo e della partecipazione italiana hanno fatto un boom di ascolti in cinque forum organizzati dall’ANSA in collaborazione con il commissariato italiano per l’Expo.

Più di un milione e 200mila visualizzazioni, con una punta di

360mila nell’ultimo forum, quello di ieri sulla diplomazia scientifica e lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale applicata soprattutto alla sanità nel difficile periodo del Coronavirus. Tra gli ospiti di ieri la ministra per l’innovazione Paola Pisano e il presidente dell’Issoltre a, commissario italiano per l’Expo che ha partecipato a tutti i forum.I forum, trasmessi online sul sito ansa.it e sui canali social dell’agenzia, hanno affrontato alcuni degli aspetti principali della partecipazione italiana all’Expo di Dubai: il dialogo interculturale e interreligioso come basi delle relazioni tra i popoli; la diplomazia ‘spaziale’ e la collaborazione internazionale, con un forte ruolo italiano, per le prossime avventure verso la Luna e su Marte; le città del futuro e la loro sostenibilità; il ruolo della cultura come forte strumento del dialogo tra i popoli e tra i governi.Il filo conduttore è quello di un nuovo e più fortee di nuovi modelli di collaborazione tra i popoli e gli Stati nell’era del post Covid.

