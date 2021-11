Il Corriere della Sera riporta la notizia della registrazione del dominio fedezelezioni2023.it da parte della società ZDF, che appartiene al rapper. Una possibile discesa in campo di Fedez che fa già discutere sui social.

Il dubbio, infatti, è che il passaggio possa preludere ad un impegno di Fedez in politica, proprio in vista delle elezioni che si terranno nel 2023, sempre che la legislatura non si chiuda anticipatamente.

Si tratterebbe comunque di una decisione a sorpresa, perché l’artista ha sempre negato la volontà di scendere nell’agone della politica, nonostante le sue battaglie per i diritti civili e le polemiche in particolare con il leader della Lega Matteo Salvini.

Fedez ha registrato un dominio su internet dal nome fedezelezioni2023? “Deve lanciare il nuovo disco e quindi tutto fa brodo. Se entra in politica auguri, è un bene che ci siano nuovi ingressi, ma mi sembra più interessato a lanciare il nuovo disco piuttosto che fare la campagna elettorale 2023”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’esponente di Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato.



Fonte Ansa.it