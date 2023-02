Roma, 01/02/2023: “Forza Italia voterà convintamente a favore del ddl che istituisce la Commissione d’inchiesta sul femminicidio. Perché, come ha affermato la nostra capogruppo Licia Ronzulli durante la dichiarazione di voto in prima lettura, siamo pronti a dare il nostro contributo per vincere una guerra che deve essere combattuta su più fronti, a partire dall’impegno delle istituzioni, un impegno che non può avere appartenenze né colori politici.

La Commissione, che in questa legislatura diventa bicamerale, potrà avere una rappresentanza più ampia e spazi di azione più vasti per indagare sui femminicidi e sulle possibili soluzioni. Il compito della Commissione sarà dunque quello di individuare misure che intervengano soprattutto sulla prevenzione, sulla formazione, ma anche sulla protezione e il supporto delle donne che decidono di denunciare. Negli anni sono stati fatti molti passi avanti, a partire da quelle norme sullo stalking adottate dal governo Berlusconi che hanno tipizzato un reato odioso.

Ma c’è ancora tanto da fare: dal sostegno agli orfani di femminicidio che in Italia sono più di duemila all’istituzione di un database comune sui provvedimenti giudiziari per la violenza di genere fino al rafforzamento del sistema di protezione e reinserimento delle vittime. Dal potenziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio fino al lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei giovani. Sono certa che la Commissione farà in questo senso un lavoro proficuo e saprà dare il suo fondamentale contributo contro un crimine orrendo”. Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in dichiarazione di voto a Palazzo Madama sul ddl che istituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio.