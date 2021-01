(ANSA) – MILANO, 26 GEN – “Aspettiamo fiduciosi il giudizio

del Tar del Lazio per dimostrare che abbiamo ragione noi”: il

presidente della Lombardia Attilio Fontana replica in questo

modo al comunicato dell’Iss che parla di 54 segnalazioni di

errori alla Lombardia da maggio, “In difficoltà per proprie mancanze – ha commentato -,

l’Istituto Superiore di Sanità continua a spostare il tiro da

quello che è il

vero tema, ovvero il mal funzionamentodell’algoritmo per il calcolo dell’Rt”. Fontana parla di “uscitea orologeria” per “colpire la Lombardia. Non solo dal Governo,ma ora anche da quello che dovrebbe essere un organo terzo comel’Iss”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

