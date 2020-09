Roma, 25 settembre 2020-Le Marche, un’altra Regione che passa al Centrodestra con il Candidato alla Presidenza Giuseppe Acquaroli di Fratelli d’Italia, una bellissima vittoria. Il Centrodestra governa 15 Regioni, il Centrosinistra 5.

Il Governo Conte ha una maggioranza in Parlamento ma, gli italiani votando in maggioranza SI al referendum hanno mandato un messaggio preciso “vogliono votare per il Governo del Paese”. Crediamo sia giusto tornare al voto per eleggere un nuovo Parlamento, con la riduzione di 345 parlamentari tra Camera e Senato. Tutto questo non sfuggirà al Presidente della Repubblica Mattarella.

Abbiamo fatto molta strada e molta ne faremo ancora. Due anni fa eravamo al 4% oggi siamo al 17/18%, le elezioni Regionali del 20 e 21 settembre hanno confermato che siamo il terzo Partito. Un grazie a tutti i Dirigenti e militanti del Partito, un grazie particolare a Giorgia Meloni nostra Presidente, una donna instancabile.

I Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia, come sempre hanno dato il loro importante contributo, sempre presenti al nord, al centro, e al sud dell’Italia. Siamo un Dipartimento nato circa due anni fa, presenti sul tutto il territorio nazionale, ci rivolgiamo a tutti gli italiani e, in particolare ai circa diciottomilioni di Pensionati. Siamo nati per difendere i loro diritti, troppo spesso calpestati dai vari Governi. Vogliamo per loro un futuro sereno, una vita degna di essere vissuta. Chiediamo rispetto per coloro che con il loro lavoro hanno contribuito notevolmente a far crescere la nostra magnifica Italia.

Valfredo Porega

Responsabile nazionale Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia

