L’Italia è davanti ad un’occasione unica, e sta muovendosi nella direzione delle riforme che ha indicato: è stato un bene fare quella della Giustizia, sarà meglio se si avanza rapidamente sul civile. Lo sottolinea il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista alla Stampa, in cui invita a guardare avanti, lasciandosi alle spalle le schermaglie politiche. Quanto al green pass, osserva che l’economia europea è ripartita grazie alla campagna vaccinale. E aggiunge che si dovrà lavorare su una ripresa duratura e sostenibile, attuando in modo serio i piani nazionali e ripensando le regole sui bilanci.



Fonte Ansa.it