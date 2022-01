“In risposta all’indecorosa immagine che il Parlamento sta dando in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio”, ha annunciato la leader di FdI.

“Fratelli d’Italia non ha i numeri per essere determinante in questo importante passaggio politico, ma abbiamo le idee molto chiare: vogliamo arrivare a una soluzione nel minor tempo possibile”.

A questo punto il centrodestra appare spaccato. Perché mentre la Meloni faceva queste dichiarazioni Matteo Salvini annunciava: “Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Sergio Mattarella di restare, e così la squadra resta così Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice”. L’importante, ha proseguito, “è che Mattarella non sia percepito come un ripiego”.

