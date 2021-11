E’ morto Annibale Paloscia, un decano dei cronisti italiani, in prima fila nella lunga stagione del terrorismo, autore di libri di storia che era una delle sue passioni. E’ stato capocronista della cronaca dell’ANSA e successivamente a capo della redazione cultura. Dal 1996 al 2000 è stato vicedirettore del settimanale «Avvenimenti». Studioso dei problemi della sicurezza e dell’«Intelligence», ha scritto importanti saggi sulla storia dell’ordine pubblico in Italia raccontando storie sconosciute. Era nato a Bari il 4 giugno 1935, viveva a Roma. I funerali di Annibale Paloscia, annunciano la moglie Marina e le figlie Marta e Francesca, si terranno a Roma lunedì 15 novembre alle 10.30 nella Basilica di San Pancrazio.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy