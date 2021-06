(ANSA) – ROMA, 05 GIU – “La montagna non è un parco giochi a

uso e consumo di chi vuole divertirsi qualche ora. La montagna è

lo scrigno di biodiversità del Paese e Uncem lo riafferma nella

Giornata dell’Ambiente, mentre si affacciano purtroppo proposte

di riduzione di aree parco, nuovi conflitti tra ambientalisti e

sviluppisti, volontà di cementificazione con investimenti poco

utili ai territori e alle comunità che li vivono. Uncem ripete

da sempre che solo facendo crescere il capitale umano

proteggiamo e valorizziamo il capitale naturale. Diciamo no a

strumentalizzazioni e forzature, iniziative speculative,

contrapposizioni delle quali proprio l’ambiente montano non ha

bisogno. Promuovere il capitale naturale è decisivo, facendo

crescere e formando il capitale umano, le nostre comunità, la

formazione, la capacità di dialogo e di analisi delle nuove

generazioni, la cultura del territorio da parte dei turisti, la

scelta green degli Amministratori locali, lasciando ad esempio

tutti i mezzi a motore fuori dall’ambiente montano. Scegliamo il

green e non il greenwashing e lo chiediamo anche a tutte le

imprese, ai concittadini, a chi decide e alla Politica”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. (ANSA).



Fonte Ansa.it