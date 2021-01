(ANSA) – ANCONA, 26 GEN – “Spero che l’occasione del

Giorno della Memoria contribuisca a rinsaldare il legame civile

e morale fra tutti noi. In un periodo drammatico come l’attuale

ne abbiamo particolarmente bisogno”. E’ l’auspicio espresso

dalla senatrice a vita, Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah,

in un messaggio al Consiglio regionale delle Marche la cui prima

parte di seduta aperta è stata dedicata proprio al ricordo

della “liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Quest’anno,scrive Segre nel messaggio letto in aula dal presidentedell’Assemblea, Dino Latini, “purtroppo la Commemorazione delGiorno della Memoria potrà avvenire solo con modalità da remotoma mi auguro che anche l’iniziativa nella vostra Regione abbiacomunque eco e risonanza. Senza Memoria infatti – rimarca – ilsenso della storia, delle cause, delle conseguenze, delleresponsabilità, è impossibile una cittadinanza consapevole epienamente democratica”.Segre ricorda le parole di Primo Levi “meditate che questo èstato”. “Era un monito – rileva: se è stato, può ancora essere,può ancora tornare. Mai abbassare la guardia, mai girare la testa dall’altra parte”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

