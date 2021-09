Alle ore 16:30, a quanto si apprende, il presidente del M5S Giuseppe Conte assieme ai ministri del Movimento incontrerà, al Mite, il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani. L’incontro è stato chiesto nei giorni scorsi da Conte per un chiarimento sulle priorità del governo in merito ai dossier legati alla sostenibilità e alla transizione ecologica.



Fonte Ansa.it