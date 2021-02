“Sono felice che della transizione ecologica oggi ne parlino tutti. E’ il tema dei temi, non è una questione energetica, ma ecologica, è il modo per affrontare i mutamenti climatici”. Lo afferma all’ANSA il ministro per l’ambiente uscente Sergio Costa, commentando l’ok di Mario Draghi al ministero proposto da Grillo.

“Io lo proposi già nel 2019 – spiega Costa – alla nascita del governo Conte 2, era

Advertisements

il 21 settembre 2019, il governo lo approvò ma il Parlamento decise di non trovare la sintesi e defalcò l’emendamento governativo. Lo dico per dimostrare che non è un tema solo di Grillo ma esiste da tempo e io ci credo fino in fondo. Al no del Parlamento io feci un decreto per la nascita del dipartimento della transizione ecologica nel ministero dell’Ambiente. Mi auguro che il nuovo ministro sia rigoroso, una persona di visione, perché questi sono provvedimenti che imposti adesso e i cui risultati saranno raccolti dai ministri negli anni a seguire”.

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram