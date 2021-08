(ANSA) – TORINO, 04 AGO – Servirà il Green Pass per accedere

al Comitato elettorale di Stefano Lo Russo, candidato sindaco di

Torino del centrosinistra. Lo annuncia lo stesso aspirante primo

cittadino a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto che

prevede l’accesso a luoghi pubblici con il green pass vaccinale.

“Molte delle iniziative – continua – le abbiamo svolte

all’aperto e, meteo permettendo, continueremo così. Ma nel caso

di incontri al chiuso abbiamo voluto organizzarci per tempo. Nel

decreto, che entra in vigore il 6 agosto prossimo, non è inclusa

espressamente l’attività politica, ma è buon senso includere

anche le iniziative elettorali. Sarà sicuramente una lavoro

aggiuntivo e ringrazio i nostri volontari che si sono già

dichiarati disponibili a svolgerlo. Dobbiamo – conclude – fare

ogni forzo per evitare di esporre le persone a rischi

evitabili”. (ANSA).



Fonte Ansa.it