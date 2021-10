(ANSA) – FIRENZE, 15 OTT – ‘Trieste, Trieste’ il coro più

volte intonato dalla manifestazione dei no Green pass di Firenze

come messaggio di solidarietà ai portuali, in protesta, proprio

a Trieste. Cori di critica, invece, al premier Mario Draghi e al

presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un presidio si

sta svolgendo in piazza Santa Maria Novella e sono arrivati

numerosi studenti che cantano ‘Libertà, libertà’. Sventolate

inoltre numerose bandiere tricolori. Rispetto all’inizio sono

diventati un migliaio i partecipanti e stanno protestando in

modo pacifico. Tanti applausi pure ai sanitari dell’ospedale di

Careggi che sono stati sospesi. Critiche pure all’università di

Firenze, la cui gestione è stata molto criticata. ‘Siamo

arrivati al reato di opinione’, si legge in uno dei tanti

striscioni. In un altro c’è la frase ‘L’unico pass è la

Costituzione’. Forti critiche all’Università di Firenze durante

la manifestazione dei ‘No green pass’. Più volte la gestione del

polo accademico è stata messa in discussione dagli studenti che

sono scesi in piazza. “E’ tutta una barzelletta”, hanno detto

più volte. In generale l’ateneo fiorentino, secondo i giovani,

ha bisogno di un cambio di passo nella gestione. Tra i cartelli

si legge ‘Studenti contro il green pass’ e anche ‘Libertà di

scelta’. (ANSA).



Fonte Ansa.it