“Abbiamo una chiara determinazione a utilizzare al meglio” le risorse del Recovery Fund Ue e “utilizzarle al meglio: significa per noi non disperderli in mille rivoli e concentrarle”. Lo afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

“Il rimbalzo del Pil nel terzo trimestre” sarà “maggiore del previsto”. Lo afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al Forum Ambrosetti secondo cui si tratta di una stima sulla “base di un ampio set di indicatori”.

“La caduta media annuale del pil italiano” non “sarà a due cifre” grazie anche al forte rimbalzo del terzo trimestre. Secondo Gualtieri “la stima esatta sarà pubblicata a fine settembre con la Nadef” (Nota di aggiornamento al DEF, ndr) e bisognerà tenere conto delle incertezze del quarto trimestre dovute all’evoluzione della pandemia.

In autunno-inverno “ci attendiamo una ripresa. I dati già in possesso dal ministero del Lavoro sono positivi, sui 600mila posti di lavoro persi dagli stagionali e da coloro lavoravano soprattutto all’interno del settore del turismo registriamo una ripresa, abbiamo duecentotrentamila assunzioni in più”. Lo ha detto a Sky TG24 la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a Cernobbio. “I dati Unioncamere – ha aggiunto – ci dicono che nei mesi di settembre e ottobre sono previste 310mila assunzioni. Registriamo e andiamo verso una ripresa dei settori produttivi e del lavoro”.

