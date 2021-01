(ANSA) – ROMA, 13 GEN – “Il consiglio dei ministri vara il

Recovery Plan, il più grande piano di investimenti mai visto in

Italia. Con le risorse europee ora il nostro Paese può cambiare

davvero. È stato un gran lavoro, più importante d’ogni polemica.

Ora via al confronto in Parlamento e nella società”. Lo scrive

su Twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al

termine del Cdm.

(ANSA).

Fonte Ansa.it

