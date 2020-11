(ANSA) – MILANO, 14 NOV – “Il Paese sta vivendo” l’emergenza

coronavirus “veramente con grande responsabilità e dignità che

saranno presenti in tutte le fasi che attraverseremo, anche

nella fase natalizia”. Lo ha detto il ministro della Difesa,

Lorenzo Guerini, a margine della visita a Milano del drive

through per tamponi più grande d’Italia realizzato

dall’Esercito, aggiungendo che “non c’è bisogno di regole per

vivere il Natale

da dare alle persone, lo fanno da sole, perchétutti siamo seri, responsabili e consapevoli che il nemico siaffronta anche attraverso comportamenti individuali quotidiani”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

