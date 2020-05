Da lunedì 18 maggio riapriranno i negozi al dettaglio, parrucchieri, centri estetici, bar, pizzerie, rosticcerie, stabilimenti balneari. Riprendono anche le messe, gli allenamenti degli sporti di squadra, i musei. Le Regioni saranno libere di allargare o restringere queste misure, assumendosene la responsabilità. Con una conferenza stampa il presidente Giuseppe Conte illustra le misure contenuto nel decreto legge firmato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Affrontiamo un rischio calcolato» ha detto.

Lunedì spariranno le autocertificazioni. I cittadini potranno spostarsi all’interno della propria regione senza limiti. Si potrà andare nei negozi, e trovare gli amici. Rimarrà l’obbligo di evitare l’assembramento, di rispettare la distanza di un metro e di indossare la mascherina nei luoghi affollati.

Fino al 3 giugno per spostarsi da una regione a un’altra servirà l’autocertificazione e si potrà farlo solo per lavoro o per ragioni necessarie. Conte ha spiegato che fino a quel giorno il governo monitorerà i dati sui contagi, se saranno incoraggianti si toglieranno anche quelle limitazioni. E così potranno tornare arrivare turisti e italiani dall’estero Dal 25 maggio riapriranno le palestre e piscine, dal 15 giugno cinema e teatri. «Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell’app Immuni», ha detto il presidente del Consiglio.

