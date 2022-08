(ANSA) – ROMA, 21 AGO – L’Agcom, nella prossima riunione, già

convocata per mercoledì 24 agosto alle 15.30, dopo la

presentazione delle liste elettorali,

esaminerà il monitoraggio della campagna elettorale a proposito

della par condicio e la lettera del presidente della Vigilanza

Rai Barachini e altre segnalazioni relativa alle ‘modalità di

organizzazione’ delle presenze delle forze politiche a Porta a

Porta, ‘in particolare nella fase conclusiva’ del periodo

elettorale. È quanto si legge in una nota dell’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it