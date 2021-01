Quello di oggi potrebbe essere il giorno della verità per un eventuale governo ‘Conte ter’. Al Quirinale infatti è la volta dei partiti. E, forse, dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Matarella, avrò ascoltato le delegazioni dei vari gruppi Misti, di Italia Viva, di Leu e del Pd, il quadro per una soluzione della crisi di governo potrebbe cominciare a farsi un po’ più chiaro.

Questo il film

della giornata minuto per minuto:

Ore 9.10 – Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, dopo aver annunciato ieri sera di voler aderire al nuovo gruppo degli ‘Europeisti’ per dare una mano alla nascita del ‘Conte ter’, di prima mattina ci ripensa e avverte che una telefonata prima con Berlusconi e poi Salvini lo avrebbero convinto a fare un passo indietro. Ufficialmente spiega che lo ha fatto perché non ha ricevuto ‘adeguate garanzie’ da Conte sui temi della giustizia, ma c’è chi a Palazzo Madama ostenta scetticismo

Ore 10.25 – “Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo”, “prendiamoci cura dell’Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura”, scrive su Facebook il segretario Dem Nicola Zingaretti

Ore 10.30 – Il gruppo delle Autonomie va al Quirinale e dice sì ad un eventuale ‘Conte ter’

Ore 10.50 – E’ la volta del gruppo Misto del Senato presieduto da Loredana De Petris, accompagnata dal leader di Leu Pietro Grasso, che ribadisce il sostegno a Conte. “Riteniamo indispensabile e necessario costruire intorno a lui” rinforzando e allargando la maggioranza

Ore 11.00 – Arriva al Colle la componente del Misto-Radicali +Europa con Emma Bonino che confermano il no ad un nuovo governo Conte contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato con un autorevole profilo europeista e riformatore con una maggioranza più ampia e pari a quella che nella Commissione Ue sostiene Ursula Von Der Leyen”, dichiara invece Emma Bonino di +Eu al termine dell’incontro al Quirinale.

Ore 11.30 – Misto Camera – “Abbiamo manifestato al presidente Mattarella una generale preoccupazione per una crisi che non ci voleva, Come componente delle minoranze linguistiche auspico la formazione di un governo stabile con maggioranza solida. Per noi è essenziale che sia un governo europeistico con una sensibilità molto alta per le autonomie e le minoranze linguistiche”, dice il dpeutato Manfred Schuullian al termine dell’incontro al Quirinale. “Serve una maggioranza stabile che guarda alla Ue. Un reincarico a Conte ci sembra necessario in quanto unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Ci affidiamo alla saggezza del presidente Mattarella che si è dimostrato capace di iniziative adeguate”, osserva Bruno Tabacci della componente Centro democratico

Ore 11.50 – Gli ‘Europeisti’ – “Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte: per noi è l’unica soluzione per poter continuare ad andare avanti in questa legislatura”, dice Ricardo Merlo al termine dell’incontro al Quirinale. “Un reincarico a Conte è necessario. In questa pandemia lui è già ‘up to date'”, aggiunge Gregorio De Falco.

Ora le consultazioni riprenderanno nel pomeriggio con le delegazioni di Leu, di Italia Viva e del Pd

Fonte Ansa.it

