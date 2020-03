Gunter Pauli, il teorico della Blue economy scelto poche settimane fa dal premier Giuseppe Conte come consulente economico del governo italiano, ha scritto un tweet per rallegrarsi del fatto che finalmente «la terra torna a respirare», grazie al coronavirus che letteralmente toglie il respiro a migliaia di persone, uccidendole. Il ciarlatano belga, eroe dei grillini da Beppe Grillo ai Casaleggio, ha aggiunto che «decenni di consumi e di produzione eccessivi ci hanno lasciato un tributo da pagare. E improvvisamente un virus ci ha fermato. Per questo, di deciso di intraprendere un digiuno di tre giorni e di dare al corpo la possibilità di guarire da tutti gli eccessi. Visto che ora l’aria è pulita, facciamo fare una vacanza anche ai reni, al fegato e al resto». Il tweet poi è stato cancellato.