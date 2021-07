“Il Santo Padre ringrazia per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza che quotidianamente riceve e chiede di continuare a pregare per lui”, aggiunge il portavoce della Santa Sede.

Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha continuato ad alimentarsi regolarmente ed ha proseguito le cure programmate”, dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “Ha passeggiato nel corridoio ed ha ripreso il lavoro alternandolo con momenti di lettura di testi – prosegue -. Nel pomeriggio ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina dell’appartamento privato alla quale hanno partecipato quanti lo assistono in questi giorni di degenza. Dopo il lieve episodio febbrile, il Santo Padre è apiretico”.

Il Papa non ha più la febbre domenica l’Angelus dal Gemelli

