“Per ‘The Times’ la Calabria è l’hub della mafia. Un titolo (poi modificato) sconcertante, intriso di banali stereotipi, ad un articolo che racconta l’accordo con i medici cubani. La nostra Regione è stanca di questi luoghi comuni. Sono pronto a denunciare il giornale britannico”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria in merito al titolo che, nella prima versione, era “Il cuore della mafia assume medici cubani”.

To replace Italian doctors put off by red tape, incompetent, politically appointed local managers, corruption and mafia clans which fix contracts, Calabria is to fly in nearly 500 Cuban medicshttps://t.co/vDwByECDGY

