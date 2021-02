Il discorso programmatico e i sottosegretari. Nelle prime 72 ore da presidente del Consiglio, sono questi i principali dossier su cui si concentra l’attenzione di Mario Draghi. Il Senato è convocato mercoledì alle 10 per il discorso con cui il premier chiederà la fiducia sul proprio esecutivo: la ‘chiama’ dei senatori è attesa verso le 20.30, ma sull’articolazione del dibattito deciderà domani pomeriggio la capigruppo. L’indomani il premier

si presenterà per la fiducia alla Camera, convocata alle 11.30: anche in questo caso il voto dovrebbe arrivare in serata, ma la scansione dei lavori verrà definita alla vigilia dalla conferenza dei capigruppo.

Draghi sembra intenzionato a chiudere in tempi brevi le nomine di sottosegretari e viceministri. Si parla di un Consiglio dei ministri venerdì, ma il tema agita le forze politiche e non è detto che si riesca a trovare in tempo la quadra su circa quaranta designazioni.

Venerdì sarà anche il giorno del debutto di Draghi sulla scena internazionale come premier: parteciperà da remoto alla riunione dei leader del G7 (la prima dall’aprile 2020), virtualmente ospitata dalla Gran Bretagna, con al centro la lotta al Covid, l’economia mondiale e i rapporti con la Cina.

Avendo per ora tenuto per sé la delega, il premier potrebbe anche partecipare il 23 febbraio, in presenza, alla videoconferenza informale dei ministri degli Affari europei, appuntamento preparatorio in vista del Consiglio europeo straordinario del 25 e 26.

Intanto, dopo l’esordio di oggi all’Eurogruppo, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, domani sarà impegnato nell’Ecofin. Lorenzo Guerini invece mercoledì e giovedì parteciperà da remoto alla riunione dei ministri della Difesa della Nato. Sul fronte interno una delle prime grane per il governo potrebbe arrivare dalla riforma della prescrizione, oggetto di uno degli emendamenti al decreto milleproroghe su cui la Commissione Affari costituzionali della Camera potrebbe esprimersi a giorni.



Fonte Ansa.it

