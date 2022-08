(ANSA) – PERUGIA, 24 AGO – Sono cinque al Senato e quattro

alla Camera le liste non ammesse alle prossime elezioni

politiche. Secondo quanto risulta all’ANSA l’Ufficio elettorale

della Corte d’appello di Perugia ha infatti terminato l’esame

della documentazione presentata dai vari schieramenti.

Al Senato non sono stati ammessi Alternativa per l’Italia,

Destre unite, Gilet arancioni, Noi di centro (che sarà però

presente per la consultazione relativa a Montecitorio) e Partito

animalista.

Escluse alla Camera Forza nuova, Italia dei diritti, Gilet

arancioni e il Partito animalista.

Era stata inoltre subito non ammessa la lista che fa

riferimento a Marco Cappato che aveva presentato via pec le

firme in formato digitale.

Le esclusioni sono state decise per irregolarità di vario tipo

riscontrate dalla Corte d’appello nella documentazione prodotta.

I partiti interessati avranno ora 48 ore di tempo per presentare

eventualmente ricorso in Cassazione. Questa comunicherà quindi

la sua decisione alla Corte d’appello che procederà a quel punto

al sorteggio per l’ordine dei simboli sulla scheda elettorale.

(ANSA).



Fonte Ansa.it