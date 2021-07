(ANSA) – MILANO, 20 LUG – Michele Scillieri, l’ex

commercialista di fiducia della Lega sentito nel processo

milanese a carico dell’imprenditore Francesco Barachetti sul

caso Lombardia Film Commission, ha raccontato di aver ricevuto “minacce” e “intimidazioni fisiche, epistolari e telefoniche”,

in particolare dopo l’udienza del primo luglio quando aveva

iniziato a parlare in aula.

Ha sollevato il tema delle minacce “anonime” e di “tre

denunce” già presentate quando il procuratore aggiunto Eugenio

Fusco gli ha chiesto se avesse mai “fatturato alla Lega e a

Pontidafin” e non sentendosi tranquillo non ha voluto rispondere

su questo tema. (ANSA).



Fonte Ansa.it