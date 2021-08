(ANSA) – ROMA, 15 AGO – Nella Festa dell’Assunta il

presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il card.

Gualtiero Bassetti, invita la Chiesa a stringersi “attorno a

Papa Francesco, assicurandogli vicinanza e preghiera. Le sue

parole e i suoi gesti ci spronano a vivere e a promuovere sempre

la fratellanza, vero antidoto al rancore e all’odio”. Ma per

l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, in questo giorno, “non possiamo dimenticare quanti hanno perso la vita sul posto

di lavoro: l’indignazione per queste morti deve trasformarsi in

assunzione di responsabilità perché tutele e sicurezza non siano

solo slogan, ma impegni concreti”, sottolinea dalle colonne di

Avvenire.

“Un mondo più giusto e più vivibile si costruisce con i

mattoni del rispetto e con la malta della cura per ogni essere

umano. A partire da coloro che restano gli ‘invisibili’ anche

nel mondo di oggi: ovvero gli ammalati, i sofferenti, i

disabili, i carcerati, gli anziani, le persone sole e quanti

portano addosso segni e conseguenze della pandemia. Il cammino

verso la Settimana Sociale dei cattolici italiani di Taranto –

prosegue Bassetti – ci ricorda, inoltre, che tutto è connesso e

che le scelte di ciascuno, anche le più piccole, possono

dimostrarsi significative. Il cambiamento climatico e i disastri

ambientali come gli incendi, nella maggioranza dei casi

innescati dalle mani dell’uomo e sospinti dall’incuria,

impongono, infine, un cambio di rotta immediato”.

“Analoga presa di coscienza – conclude il presidente dei

vescovi italiani – è richiesta verso le sorelle e i fratelli che

continuano a migrare”, “ancora oggi, rimaniamo indifferenti per

coloro che perdono la vita nel Mediterraneo. Accogliere,

proteggere, promuovere e integrare restano la bussola per

affrontare la sfida delle migrazioni, in Italia e in Europa”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it