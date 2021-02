I temi sono ad ampio spettro, come la fragilità delle nostre democrazie, il valore della memoria, la sfida dell’ambiente, l’indebitamento e i giovani, la scienza e il diritto, le disabilità, il carcere, l’Università, il diritto d’amore e la legge, la gentilezza, il coraggio e l’ascolto nel discorso pubblico. E sono stati scelti da esponenti del mondo della cultura, inteso nel senso più esteso possibile, con i quali i

giudici della Corte costituzionale dialogano a distanza., stavoltaNel primo Podcast, il presidente della Corte,, risponde allo storico e giornalistasu. Mentre venerdì 19 febbraio, il vicepresidenteragiona con l’attricesul tema da lei scelto:Tantissimi gli esponenti del mondo della cultura che hanno aderito all’iniziativa. Tra loro, ci sono registi, () scrittori (), economisti (). E poi ancora,. Alcuni di loro sono anche i protagonisti del trailer da oggi visibile sul sito della Consulta.Il nuovo progetto si inserisce in quello, più ampio, della Libreria dei Podcast della Corte costituzionale nata il 2 giugno 2020 per mantenere vivo – durante l’emergenza sanitaria – il legame tra il “dentro” e il “fuori”(coltivato negli ultimi anni dalla Corte, in particolare con i Viaggi nelle scuole e nelle carceri), con l’obiettivo di promuovere e consolidare la cultura costituzionale.Anche gli Incontri si possono trovare sul sito della Corte (nella pagina della Libreria), sulle principali piattaforme di podcasting (Spreaker, Spotify ecc), sul portale della Treccani, che li pubblica settimanalmente. E possono essere ascoltati ogni domenica mattina su Radio radicale.Il tema musicale della nuova serie è stato composto ed eseguito dalinsieme a, e si intitola “Incontri”.

